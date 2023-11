Quand Microsoft bloque l'accès de ses employés à ChatGPT

(Boursier.com) — Microsoft a beau avoir investi des milliards de dollars dans la maison-mère OpenAI du robot conversationnel le plus prisé du moment, ChatGPT, cela n'a pas empêché le groupe de Redmond d'en bloquer l'accès en interne. Ainsi, selon le Wall Street Journal, Microsoft a temporairement bloqué l'accès des employés à ChatGPT sur les appareils de l'entreprise, avec un avis aux employés citant des problèmes de sécurité. Pendant une brève période jeudi, les employés de Microsoft n'ont pas été autorisés à utiliser ChatGPT d'OpenAI, a aussi appris CNBC. "En raison de problèmes de sécurité et de données, un certain nombre d'outils d'IA ne sont plus disponibles pour les employés", a déclaré Microsoft sur un site Web interne. "Les rumeurs selon lesquelles nous bloquons Microsoft 365 en représailles sont totalement infondées", s'est amusé Sam Altman, le dirigeant d'OpenAI.

"S'il est vrai que Microsoft a investi dans OpenAI et que ChatGPT dispose de garanties intégrées pour empêcher toute utilisation inappropriée, le site Web est néanmoins un service externe tiers", a déclaré Microsoft, cité par CNBC. "Cela signifie que vous devez faire preuve de prudence en l'utilisant en raison des risques en matière de confidentialité et de sécurité. Cela vaut également pour tous les autres services d'IA externes, tels que Midjourney ou Replika". CNBC rapporte que Microsoft aurait initialement annoncé l'interdiction de ChatGPT et du logiciel de conception Canva, mais aurait ensuite supprimé une ligne de l'avis incluant ces produits. Le géant software a depuis rétabli l'accès à ChatGPT. Dans une déclaration à CNBC, Microsoft a indiqué que le blocage temporaire de ChatGPT était une erreur résultant d'un test de systèmes pour de grands modèles de langage. "Nous testions les systèmes de contrôle des points finaux pour les LLM et les avons activés par inadvertance pour tous les employés", a déclaré un porte-parole. "Nous avons rétabli le service peu de temps après avoir identifié notre erreur. Comme nous l'avons dit précédemment, nous encourageons les employés et les clients à utiliser des services tels que Bing Chat Enterprise et ChatGPT Enterprise, qui offrent des niveaux plus élevés de protection de la confidentialité et de sécurité".