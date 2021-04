Qualys : le conseil d'administration nomme Sumedh Thakar au poste de CEO

Qualys : le conseil d'administration nomme Sumedh Thakar au poste de CEO









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Qualys Inc, le principal fournisseur de solutions de sécurité et de conformité dans le Cloud annonce que son Conseil d'Administration vient de nommer Sumedh Thakar au poste de Président Directeur Général. Sumedh était depuis longtemps Directeur des produits Qualys et récemment nommé Directeur Général (CEO).

"Après mûre réflexion, le Conseil a estimé que Sumedh était la bonne personne pour assurer la continuité et prendre en charge l'avenir de Qualys. Étant donné sa longue expérience au sein de l'entreprise et sa direction bienveillante depuis février 2021 en tant que Directeur Général par intérim, nous avons une confiance absolue dans le fait qu'il saura accompagner l'entreprise avec une vision commune" déclare Sandra E. Bergeron, Administratrice indépendante principale de Qualys. "En lui confiant le poste de Président Directeur Général, il nous est donné une opportunité unique de mettre à profit sa connaissance approfondie de l'entreprise et du marché pour que Qualys continue d'aller de l'avant avec rapidité et souplesse."

Sumedh travaille pour Qualys depuis près de 20 ans et a occupé différents postes, à commencer par celui d'ingénieur logiciel. Depuis 2014, il était Directeur des produits et supervisait la stratégie produits tout en pilotant la transformation de l'offre Qualys Cloud Platform qui, d'une solution de sécurité unique a évolué vers un portefeuille d'applications intégrées fournissant une visibilité à 360oaussi bien sur site que pour les points d'extrémité, le Cloud, les conteneurs ou dans les environnements mobiles. Les entreprises bénéficient ainsi de la visibilité dont elles ont besoin pour évaluer les précieux renseignements sur la sécurité et automatiser le spectre complet de l'audit, de la conformité et de la protection des systèmes d'information et des applications Web.

Depuis 2019, Sumedh s'est profondément Investi dans le développement de la stratégie de commercialisation de Qualys, la mise en place et la direction des équipes Ventes et Partenaires afin d'étendre le marché de Qualys et de veiller à la fidélité des clients et à la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise.