Qualys lance VMDR 2.0 pour hiérarchiser les risques et automatiser les flux de travail

(Boursier.com) — Qualys Inc, le principal fournisseur de solutions informatiques, de sécurité et de conformité dans le Cloud, dévoile aujourd'hui la version 2.0 de Vulnerability Management, Detection and Response (VMDR). La nouvelle version de cette solution Cloud fournit des renseignements uniques sur l'état des risques propres à chaque entreprise ainsi que des flux de travail à base de glisser-déplacer pour orchestrer les réponses à apporter.

En raison du doublement du nombre de vulnérabilités divulguées au cours des 5 dernières années, de la vitesse d'exploitation de ces dernières et de la pénurie de talents informatiques et cyber, les équipes sont désarmées face à une avalanche de vulnérabilités sans aucun moyen de les résoudre toutes. Les équipes Sécurité et IT ont donc besoin d'une nouvelle approche systémique capable de réduire le bruit et de hiérarchiser la résolution des vulnérabilités les plus critiques pour diminuer le risque dans leur environnement.

Qualys VMDR 2.0 offre le niveau de précision dont les équipes Sécurité et IT ont besoin pour se concentrer sur les vulnérabilités et ainsi réduire sensiblement le niveau de risque. En moyenne, une entreprise qui utilise Qualys VMDR hiérarchise 28 % de moins de vulnérabilités critiques sur 2,6 millions d'actifs et procède à 74 millions de détections lorsque Qualys TruRisk est activé.

En outre, tout juste deux mois après l'adoption de VMDR avec TruRisk, certains clients ont réduit les risques de plus de 23% soit 50% en moyenne.