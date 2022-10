Qualys Inc annonce avoir racheté les actifs de Blue Hexagon

(Boursier.com) — Qualys Inc, le principal fournisseur de sécurité et de conformité dans le Cloud, annonce avoir racheté les actifs de Blue Hexagon. Cette opération permet d'intégrer la technologie d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique (IA/ML) à Qualys Cloud Platform, pour faciliter la conversion de péta-octets de données hautement intégrées en renseignements pratiques pour les clients.

Grâce à ce rachat, Qualys pourra s'appuyer sur sa puissante plateforme dans le Cloud et sur plus de 10.000 milliards de ses points de données pour découvrir des caractéristiques comportementales, dont l'exploitation active des vulnérabilités ; et aussi identifier les menaces réseau et atténuer les risques de manière adaptative sur l'ensemble des actifs et des applications. L'association dynamique de données de sécurité hautement intégrées à la technologie d'apprentissage automatique fournira une réduction prédictive et automatisée du risque de cybersécurité pour les clients Qualys.

"Nous sommes ravis de rejoindre une entreprise de cybersécurité dans le Cloud aussi innovante et à la pointe du marché" a déclaré Nayeem Islam, CEO et cofondateur de Blue Hexagon. "Fondées sur l'apprentissage profond, nos solutions de détection et de réponse sur le réseau (NDR) enrichissent l'énorme lac de données de sécurité de Qualys avec des données réseaux en permettant d'améliorer la détection et l'évaluation des risques de sécurité."