Qualys ajoute la solution 'Custom Assessment and Remediation' à sa plateforme Cloud

(Boursier.com) — Qualys Inc, le principal fournisseur de solutions de sécurité et de conformité dans le Cloud, a dévoilé l'offre 'Qualys Custom Assessment and Remediation' qui permet à sa plateforme Cloud de fournir aux architectes de la sécurité un accès à des scripts personnalisés pouvant être intégrés nativement aux autres solutions Qualys. Cette nouvelle solution réduit sensiblement le temps de réponse en permettant à l'équipe chargée de la sécurité d'orchestrer les flux de travail, de sécuriser les applications personnalisées et de lancer une action immédiate pour contrer les menaces de type attaques 'Zero-Day', ce qui réduit sa dépendance envers l'équipe opérationnelle informatique de l'entreprise.

Lorsque une menace frappe, l'équipe Sécurité a besoin de découvrir, d'évaluer et de remédier rapidement à la fois les applications tierces et personnalisées...

Angle mort

La réponse consiste généralement à créer de nouveaux processus ad hoc ainsi que des scripts personnalisés qui devront être déployés sur des centaines, voire des milliers d'applications et points d'extrémité à l'aide de différentes techniques et d'outils de gestion des services informatiques (ITSM). Cette stratégie crée un angle mort du point de vue de l'audit et du suivi, et elle pénalise la réactivité... "Réduire le temps moyen de réponse (MTTR) est la principale métrique pour gérer le risque de sécurité, mais cela exige de déployer les bons outils de sécurité pour optimiser les performances" déclare Melinda Marks, analyste en chef chez Enterprise Strategy Group. "La solution Qualys Custom Assessment and Remediation tire parti des fonctionnalités complètes de Qualys Cloud Platform et accélère votre capacité de réponse à un problème de sécurité détecté. Cette solution fournit un contrôle centralisé tout en aidant les équipes à remédier les problèmes avec leurs outils et leurs flux de travail existants, ce qui leur évite de passer par un cycle de création de nouvelles tâches ad hoc à la fois inefficace et coûteux."

