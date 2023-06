Qualtrics inaugure un nouveau siège pour l'EMEA à Dublin

(Boursier.com) — Qualtrics , leader et pionnier dans le domaine de la gestion de l'expérience, annonce l'ouverture d'un nouveau siège pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique dans le centre-ville de Dublin. Ce site bénéficiera d'un Centre d'innovation en matière de gestion de l'expérience (XM) mettant l'IA à l'honneur.

Situé au Costello House de Clarendon Row au coeur de la ville, le siège a été officiellement inauguré par Brad Anderson, président des produits et du développement chez Qualtrics, et par Simon Coveney, ministre des Entreprises, du Commerce et de l'Emploi.

Pour Qualtrics, l'ouverture de ce bâtiment à la pointe de la technologie, marque 10 années d'investissement et d'expansion en Irlande, l'éditeur américain ayant choisi d'installer sa première base hors des États-Unis à Dublin en 2013. Les bureaux de Costello House sont les plus importants de l'entreprise en EMEA, et représentent le socle sur lequel reposera sa stratégie d'expansion internationale. Ce nouveau siège complète les bureaux de Qualtrics existants de Qualtrics en zone EMEA : Londres, Paris, Munich, Amsterdam, Dubai, Madrid, Milan, Stockholm, Ghent et Krakow.

Ce siège régional hébergera également un futur Centre d'innovation R&D sur le XM. Profitant de la forte présence d'ingénieurs et de développeurs à Dublin, cette nouvelle entité servira de centre d'excellence dédié à la création d'innovations tirant parti de technologies telles que l'IA, le machine learning ou encore le traitement du langage naturel. Le site réunira des experts du secteur dans le but de façonner l'avenir de la gestion de l'expérience. Le site bénéficie d'impressionnantes infrastructures, dont un pôle dédié au développement des compétences, une salle de sport, un studio de bien-être, et un pub. Qualtrics emploie actuellement 400 personnes à Dublin, et continue de recruter localement...