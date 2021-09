Qualtrics a l'intention de recruter 1.000 nouveaux salariés en Europe d'ici 2024

(Boursier.com) — Qualtrics , leader et créateur de la catégorie Gestion de l'expérience (XM), annonce son intention de recruter 1.000 nouveaux salariés en Europe d'ici 2024. L'entreprise veut investir dans de nouveaux talents pour développer ses activités dans ces régions, notamment en doublant la taille de son nouveau siège social à Dublin et en recrutant des dirigeants régionaux clés. Les entreprises et les gouvernements se tournent de plus en plus vers Qualtrics pour améliorer les expériences clients, collaborateurs, marques et produits.

"Les organisations du monde entier sont au milieu d'une transformation de l'expérience, il y a un marché massif lié à cette discipline", a déclaré Zig Serafin, PDG de Qualtrics. "Nous le constatons alors que certaines des meilleures organisations au monde - comme Merck, Airbus ou le Financial Times - utilisent Qualtrics pour fidéliser et engager leurs collaborateurs, ainsi que pour trouver de nouveaux clients et conserver ceux qu'ils ont déjà."

"Les données d'expérience sont en train de devenir les données les plus précieuses au sein d'une organisation, et Qualtrics a une avance de 10 ans sur ce marché", ajoute Zig Serafin. "Les investissements que nous réalisons aujourd'hui nous permettront de nous développer dans toute la région Europe, afin de continuer à aider nos clients à créer de nouvelles expériences exceptionnelles pour les clients, les collaborateurs, les produits et les marques."

L'entreprise prévoit de plus que doubler ses effectifs dans la région Europe au cours des trois prochaines années, en recrutant dans tous ses principaux hubs - Dublin, Londres, Paris, Munich, Amsterdam et Cracovie - et ce, dans toutes les fonctions, notamment les ventes, l'ingénierie des services professionnels, les opérations, le succès client et le marketing.