Qualcomm veut acquérir une participation dans le cadre de l'introduction d'Arm

(Boursier.com) — Qualcomm veut prendre une participation dans le cadre de l'introduction en bourse d'Arm, indique le Financial Times. S'adressant au FT, le directeur général de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré que l'entreprise était intéressée par un investissement, car Arm, spécialiste du développement de processeurs et filiale de SoftBank, est un atout très important et sera essentiel au développement de l'industrie. Amon ajoute que Qualcomm pourrait s'associer à d'autres fabricants de puces pour acquérir purement et simplement Arm, si le consortium effectuant l'achat était suffisamment important, et même s'il faudrait que de nombreuses entreprises participent pour qu'elles aient l'effet net de maintenir l'indépendance d'Arm.

Selon Amon, Arm a gagné partout grâce à l'investissement collectif de l'ensemble de l'écosystème, d'entreprises comme Apple, Qualcomm et bien d'autres, et c'est parce qu'il s'agissait d'une architecture indépendante et ouverte dans laquelle tout le monde pouvait investir - avant l'acquisition par SoftBank. Amon note que Qualcomm n'a pas encore parlé à SoftBank d'un investissement potentiel dans Arm, car SoftBank a donné la priorité à la résolution d'une impasse dans l'unité chinoise d'Arm.