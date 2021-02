Qualcomm : trimestre "exceptionnel", mais Wall Street boude

Qualcomm : trimestre "exceptionnel", mais Wall Street boude









(Boursier.com) — Le fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm a publié mercredi soir après la clôture de Wall Street des résultats meilleurs que prévu pour son 1er trimestre fiscal, mais a un peu déçu sur ses ventes, faisant chuter son cours de Bourse de l'ordre de 8% dans les cotations post-séance. Le titre gagne cependant 88% depuis un an.

Le bénéfice net du groupe basé à San Diego a atteint 2,46 milliards de dollars (2,12$ par action) au trimestre achevé en décembre 2020, multiplié par 2,6 par rapport à la même période de 2019 (0,925 Md$ et 0,8$ par action). En données ajustées des éléments non récurrents, le bpa atteint 2,17$ contre 99 cents un an plus tôt et supérieur aux attentes du consensus, qui tablait sur 2,10$ de bpa ajusté.

Les revenus ont bondi de 62% à 8,24 Mds$ contre 5,08 Mds$ en 2019, mais les analystes s'attendaient à encore mieux, à 8,27 Mds$ en moyenne selon le consensus du cabinet FactSet.

Le directeur général de Qualcomm, Steve Mollenkopf, a décrit dans un communiqué un "trimestre exceptionnel" réalisé grâce à une "forte demande de puces pour smartphones 5G, ainsi que de puces pour le secteur automobile et pour l'internet des objets".

Pour le 2e trimestre fiscal en cours, Qualcomm prévoit un bpa ajusté de 1,55 à 1,75$ pour des ventes de 7,2 à 8 Mds$, de chiffres plutôt supérieurs aux attentes, logées à 1,58$ de bpa et à 7,11 Mds$ pour les ventes.