Qualcomm réduit ses effectifs en Californie

(Boursier.com) — Qualcomm , le géant américain des puces pour smartphones, réduirait ses effectifs en Californie afin d'abaisser les coûts, selon Bloomberg, qui évoque une demande déprimée pour son principal produit. Le groupe supprimerait 1.258 postes à San Diego et Santa Clara, selon des données transmises au California Employment Development Department et relayées par Bloomberg. Plus de 750 postes seraient supprimés dans l'ingénierie, du technicien au directeur. Les autres coupes concernent une grande variété de rôles, comptables ou techniques notamment. Les réductions d'effectifs débuteront autour de mi-décembre. L'agence rappelle que Qualcomm, basé à San Diego, est obligé d'effectuer de telles notifications dans le cadre des règles californiennes.