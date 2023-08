Qualcomm réalise la liaison descendante '5G' la plus rapide au monde avec des bandes inférieures à 6 GHz

(Boursier.com) — Qualcomm Technologies, Inc. a annoncé aujourd'hui que le système modem-RF 5G Snapdragon X75 continue de repousser les limites de la performance 5G en établissant un nouveau record mondial sur le spectre inférieur à 6 GHz, avec une vitesse de 7,5 Gbps en liaison descendante.

Cette réalisation s'inscrit dans le prolongement du lancement du Snapdragon X75, le premier modem-RF au monde prêt pour la 5G, annoncé en février au MWC de Barcelone, et souligne les efforts continus de l'entreprise pour repousser les limites de la performance et de la flexibilité de la 5G.

Cette vitesse a été atteinte lors d'un test d'appareil utilisant une configuration de réseau autonome 5G (SA), en exploitant un total de 300 MHz de spectre, en utilisant l'agrégation de 4 porteuses (4xCA) avec 4 canaux TDD dans une connexion descendante, et une modulation d'amplitude en quadrature (QAM) de 1024.

L'agrégation de 4 canaux TDD permet aux opérateurs de combiner leurs diverses ressources spectrales pour atteindre des débits de données plus élevés. En outre, la modulation d'amplitude en quadrature 1024 améliore l'efficacité spectrale en incorporant plus de données dans chaque transmission, par rapport à la modulation d'amplitude en quadrature 256, ce qui permet en fin de compte d'augmenter le débit de données et d'améliorer l'efficacité du spectre...