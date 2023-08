Qualcomm plonge à Wall Street, sur des revenus décevants

(Boursier.com) — Qualcomm dévissait hier soir de 7% après bourse à Wall Street, le groupe ayant raté le consensus en termes de revenus pour le trimestre clos, sur fond de baisse de la demande en smartphones. Sur son troisième trimestre fiscal, le spécialiste des technologies mobiles a tout de même dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,87$, supérieur aux anticipations de marché, mais les revenus, à 8,45 milliards de dollars (-23%), n'ont donc pas atteint le niveau espéré (8,5 milliards de consensus). Les revenus liés aux smartphones sur le trimestre clos ont été de 5,3 milliards contre 5,5 milliards de consensus. Les ventes sont attendues entre 8,1 et 8,9 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal, soit un milieu de fourchette inférieur au consensus qui se situait à 8,8 milliards. Les inquiétudes concernant l'industrie des smartphones se confirment donc.

Qualcomm et les autres fabricants de puces font face à cette baisse de l'activité, avec de moindres commandes en provenance des fabricants de combinés. La réduction des dépenses en composants pour téléphones et autres appareils électroniques devrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année, selon le management, qui prend des mesures pour réduire les dépenses tout en investissant dans de nouveaux produits pour profiter de la diffusion de l'intelligence artificielle sur les smartphones. Alors que la demande chinoise ne s'est pas redressée autant que prévu, le groupe estime que les livraisons mondiales de téléphones mobiles devraient reculer au moins de 6-9% cette année...

Le bénéfice ajusté par action du trimestre entamé est attendu entre 1,80 et 2$ (consensus 1,91$). Le groupe de San Diego a augmenté ses ventes de puces pour voitures, réseaux, informatique et appareils portables, mais tire toujours plus de la moitié de ses revenus des produits pour combinés. Le groupe vend aussi les puces connectant l'iPhone aux réseaux de données à haut débit. En attendant la reprise du marché de la téléphonie, Qualcomm réduit ses effectifs et coûts, adoptant une vision conservatrice du marché en envisageant des actions additionnelles.