Qualcomm : "plie le game" ?

(Boursier.com) — Qualcomm Inc a présenté cette semaine sa nouvelle puce pour smartphone haut de gamme destinée aux téléphones Android, disposant de fonctionnalités améliorées plus puissantes, telles que les graphismes pour jeux. Le nouveau produit est conçu sur mesure par Qualcomm pour améliorer la qualité visuelle des photos ou des applications gourmandes en graphisme et animation... Le groupe américain a déclaré que plus d'une douzaine de fabricants de téléphones étaient demandeurs de cette nouvelle puce et que les premiers téléphones qui en seront équipés arriveront sur le marché avant la fin de l'année. A 180$ à Wall Street, le titre campe proche de ses sommets historiques...

Rappelons que le géant américain des technologies mobiles a dévoilé dernièrement des comptes bien meilleurs que prévu sur les trois mois clos fin septembre et fourni une guidance également supérieure aux attentes des analystes. Sur son quatrième trimestre fiscal, le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 2,9 Milliards de dollars, 2,55$ par titre (1,45$ un an plus tôt), pour un chiffre d'affaires en hausse de 43% à 9,26 Mds$. Le management avait indiqué viser des revenus allant de 8,4 à 9,2 Mds$ et le consensus était positionné à 8,86 Mds$.

"Nous sommes bien positionnés pour continuer à être leader dans le domaine du mobile et permettre la transformation numérique des industries grâce à notre large portefeuille de technologies pertinentes", a expliqué Christiano Amon, DG de Qualcomm. "Nos résultats dans les domaines des 'circuits intégrés frontaux', de l'automobile et de l'IoT attestent du succès de notre feuille de route technologique et de notre stratégie de diversification des revenus".

Le groupe basé à San Diego profite à plein de l'explosion de la demande de puces utilisées dans les téléphones, les voitures et autres appareils connectés à Internet...

