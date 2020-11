Qualcomm pense doubler son bénéfice avec la 5G

Crédit photo © Reuters / Mike Blake

(Boursier.com) — Qualcomm table sur des revenus supérieurs aux attentes, avec la croissance des ventes de smartphones compatibles 5G qui pourraient atteindre plus d'un demi-milliard d'unités l'année prochaine - avec notamment les nouveaux iPhone d'Apple. Le concepteur de puces devrait donc flamber ce jour à Wall Street. Hier soir, après la clôture, Qualcomm a annoncé pour le trimestre de septembre des revenus de 6,5 Mds$ en croissance de 35%, pour un bénéfice ajusté par action en vive hausse de 86% à 1,45$. Sur le trimestre de décembre, le groupe envisage des revenus allant de 7,8 à 8,6 milliards de dollars, pour un bpa ajusté allant de 1,95 à 2,15$. Le consensus était de 7,14 milliards de revenus et 1,69$ de bpa. La guidance implique une progression de 62% des ventes et un doublement du bénéfice.