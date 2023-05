Qualcomm : le marché des Smartphones peine à rebondir, la société souffre

(Boursier.com) — Nouvelle déception dans le compartiment technologique à Wall Street. Qualcomm perdait plus de 6% dans les échanges post-séance après l'annonce de prévisions décevantes alors que la demande de Smartphones reste atone, en particulier en Chine. Le géant américain des technologies mobiles table sur des revenus compris entre 8,1 et 8,9 milliards de dollars sur son troisième trimestre fiscal, contre un consensus de 9,25 Mds$. Le bpa ajusté est anticipé entre 1,20 et 1,70$ contre 2,20$ de consensus.

La faible demande de téléphones a entraîné une accumulation de puces pour mobiles - la principale source de revenus de l'entreprise. La société s'attend maintenant à ce que le marché total des téléphones se contracte d'un pourcentage à un chiffre élevé en 2023. Les réductions de stocks par les clients se poursuivront probablement pendant encore deux trimestres, selon les prévisions de Qualcomm. "Le bon sens et l'attente générale étaient que le marché chinois allait rebondir", a déclaré Cristiano Amon lors de la conférence de présentation avec les analystes. "Nous n'avons pas encore vu ces signes", a précisé le DG cité par 'Bloomberg'. À plus long terme, Qualcomm cherche à réduire sa dépendance aux smartphones en vendant plus de puces pour les voitures, les réseaux, l'informatique et les appareils portables. La société envisage des acquisitions qui accéléreraient cette diversification, a souligné le dirigeant.

Sur son deuxième trimestre fiscal, la firme basée à San Diego a dégagé un bpa ajusté de 2,15$, en ligne avec les attentes, pour des revenus en baisse de 17% à 9,3 Mds$.