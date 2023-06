Qualcomm étend sa collaboration avec les plates-formes Snapdragon alimentant les futurs smartphones de Sony

(Boursier.com) — Qualcomm Technologies Inc annonce avoir étendu sa collaboration avec les plates-formes Snapdragon alimentant les futurs smartphones de Sony. Les entreprises ont convenu de travailler ensemble sur les prochaines générations de smartphones haut de gamme et milieu de gamme...

"Grâce à cette collaboration, les deux sociétés visent à repousser les limites de ce qui est possible dans la technologie mobile, en offrant des expériences utilisateur inégalées et en stimulant les progrès dans l'industrie des smartphones".

Les efforts conjoints se concentreront sur l'intégration des plates-formes mobiles Snapdragon avancées de Qualcomm Technologies dans les futures gammes de smartphones de Sony, "offrant aux utilisateurs des fonctionnalités améliorées, des performances plus élevées et des expériences utilisateur plus immersives".