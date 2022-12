Qualcomm et Siemens Smart Infrastructure travaillent sur l'automatisation des bâtiments

(Boursier.com) — Qualcomm Technologies et Siemens Smart Infrastructure travaillent ensemble pour (ré)imaginer l'automatisation des bâtiments en appliquant le réseau privé (PN) 5G, basé sur le système Snapdragon X55 5G Modem-RF sur le continent américain.

Cet effort collectif vise à faire progresser la numérisation de l'automatisation des bâtiments en développant de nouveaux dispositifs intelligents plus intelligents à l'avenir.

Sebastiano Di Filippo, directeur du développement commercial chez Qualcomm Europe, a déclaré : "Nous sommes fiers de notre collaboration avec Siemens, qui réunit son leadership dans le domaine de l'automatisation des bâtiments et notre expertise dans les technologies sans fil et de calcul périphérique. Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration pour prouver avec succès le cas d'utilisation de l'automatisation des bâtiments "

Qualcomm Technologies continue de transformer divers secteurs d'activités en proposant des expériences grâce à des solutions évolutives et de la puissance des solutions informatiques et de connectivité 4G et 5G... Ces solutions découlent de l'héritage de l'entreprise en matière de plateformes mobiles et d'IA, afin de stimuler la numérisation et de fournir de nouvelles opportunités de revenus et de production de valeur.