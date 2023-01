Qualcomm et Iridium ont conclu un accord pour apporter la connectivité par satellite aux smartphones Android haut de gamme de nouvelle génération

(Boursier.com) — Qualcomm etIridium ont conclu un accord pour apporter la connectivité par satellite aux smartphones Android haut de gamme de nouvelle génération ; Garmin se réjouit de collaborer à la prise en charge de la messagerie d'urgence. Snapdragon Satellite est la première solution satellitaire au monde capable de prendre en charge la messagerie bidirectionnelle pour les smartphones haut de gamme et au-delà. Cette solution leader sur le marché offre une couverture mondiale d'un pôle à l'autre, ce qui permet d'envoyer des messages à l'échelle mondiale à des appareils autres que les smartphones. Il s'agit d'une évolution majeure pour toute une série de communications, comme les loisirs dans des endroits éloignés, ruraux et en mer, ainsi que les urgences.

Qualcomm alimente la solution avec les systèmes Snapdragon 5G Modem-RF et a travaillé en collaboration avec la société mondiale de communications par satellite Iridium, qui apporte son soutien avec la constellation de satellites Iridium entièrement opérationnelle.

Au cours de la première moitié de 2023, la société technologique Garmin collaborera à la prise en charge de la messagerie d'urgence via le satellite Snapdragon, qui sera lancée initialement sur les smartphones de nouvelle génération dans certaines régions. À mesure que l'écosystème se développera, il créera des possibilités d'innovation supplémentaires, les équipementiers et les développeurs utilisant la connectivité par satellite pour différencier leurs offres et des services de marque uniques...