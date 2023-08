Qualcomm et BT Group annoncent la création d'un laboratoire de R&D sur la 5G

(Boursier.com) — Qualcomm Technologies International Ltd et BT Group ont annoncé la poursuite de leur collaboration avec des laboratoires 5G installés dans les bureaux de Qualcomm Technologies à Farnborough, au Royaume-Uni.

Ces installations comprennent des laboratoires de test 5G avec l'environnement réel de BT Group. Elles constituent une plate-forme permettant à Qualcomm Technologies et à BT Group, qui gère le réseau mobile EE au Royaume-Uni, de continuer à tester et à valider les nouvelles technologies avancées 5G qui contribueront à accélérer le déploiement et la commercialisation des fonctions et des services 5G de nouvelle génération.

Cela témoigne de la collaboration technologique permanente entre les deux entreprises depuis plus d'une décennie. Depuis les premiers jours de la 4G jusqu'au développement de la 5G, cette collaboration n'a cessé de se renforcer...

Vikrant Jain, Directeur du développement commercial, Qualcomm Technologies International, Ltd. déclare : "Nous sommes ravis d'annoncer notre collaboration avec BT pour tester et valider les nouvelles fonctionnalités de la 5G et les services de la 5G de nouvelle génération. Nos laboratoires ultramodernes faciliteront et accéléreront la mise sur le marché, ce qui signifie que les clients pourront bénéficier de la nouvelle technologie plus rapidement. Nous apprécions notre relation, qui dure depuis plus de dix ans, et nous voudrions remercier BT pour son soutien continu dans cette innovation de pointe. Nous attendons avec impatience ce qui nous attend dans l'espace technologique à l'avenir".