Qualcomm espère une timide reprise du marché des smartphones

(Boursier.com) — Qualcomm a annoncé hier soir pour son premier trimestre fiscal des revenus de 9,92 milliards de dollars en croissance de 5% et un bénéfice ajusté par action de 2,75$, alors que le consensus de marché était plutôt de 9,5 milliards de dollars de ventes et 2,36$ de bpa ajusté. Pour le trimestre entamé cette fois, le géant des puces CDMA prévoit des revenus allant de 8,9 à 9,7 milliards de dollars. Le groupe de San Diego, leader des processeurs pour smartphones qui alimente notamment Samsung et Apple, table sur une reprise modeste de l'industrie cette année, avec une stabilité ou une amélioration légère des livraisons de téléphones. Quoi qu'il en soit, la guidance de ventes du trimestre entamé, deuxième trimestre fiscal, est tout juste en ligne avec le consensus. Le bénéfice ajusté par action sur cette période est anticipé entre 2,20 et 2,40$, contre 2,26$ de consensus. Qualcomm a également indiqué qu'Apple avait prolongé de deux ans un accord de licence de brevet, jusqu'en mars 2027. Le fabricant de puces a aussi signé un nouvel accord avec Samsung.