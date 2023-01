(Boursier.com) — Qualcomm dévoile Snapdragon Ride Flex, la première famille de SoCs évolutive du secteur automobile capable de prendre en charge simultanément le cockpit numérique et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

Le dernier né de la gamme croissante de produits Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm est le SoC (système sur puce) Snapdragon Ride Flex. Le SoC Flex est conçu pour prendre en charge des charges de travail à criticité mixte sur des ressources informatiques hétérogènes, ce qui permet de faire coexister le cockpit numérique, les fonctions ADAS et AD sur un seul SoC.

Conçu pour répondre au plus haut niveau de sécurité automobile, le SoC Flex permet une architecture matérielle prenant en charge l'isolation, l'absence d'interférences et la qualité de service (QoS) pour des fonctions ADAS spécifiques, et est équipé d'un îlot de sécurité ASIL-D (Automotive Safety Integrity Level D) dédié. Le premier SoC Snapdragon Ride Flex est en cours d'échantillonnage pour un début de production prévu en 2024.