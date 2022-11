Qualcomm décroche à Wall Street après les résultats

(Boursier.com) — Qualcomm décrochait de près de 7% après bourse à Wall Street hier soir. Sur le trimestre clos, le groupe a légèrement dépassé le consensus de profit. Néanmoins, les prévisions ressortent déprimées. Pour son quatrième trimestre fiscal juste clos, le concepteur américain de 'puces' a annoncé un bénéfice ajusté par action de 3,13$, à comparer à un consensus de 3,12$ et un niveau de 2,55$ un an avant. Les revenus trimestriels ont été de 11,4 milliards de dollars, contre 9,34 milliards un an avant. Qualcomm envisage pour le trimestre entamé des revenus allant de 9,2 à 10 milliards de dollars, à comparer à un consensus de... 12 milliards. Le bénéfice ajusté par action est attendu quant à lui entre 2,25 et 2,45$, contre 3,4$ de consensus.