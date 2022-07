Qualcomm corrige, sur des craintes de ralentissement

(Boursier.com) — Qualcomm , le géant américain des technologies mobiles, a publié hier soir pour le trimestre clos, un bénéfice ajusté par action de 2,96$ à comparer à un consensus de 2,86$ et un niveau de 1,92$ un an avant. Les revenus ont totalisé 10,94 milliards de dollars, sur ce trimestre clos en juin, battant de peu le consensus, contre un niveau de 8,06 milliards un an auparavant. Le titre est toutefois orienté en baisse à Wall Street, sur des perspectives décevantes. Le concepteur de 'puces' pour smartphones a ainsi livré une guidance inférieure aux anticipations de marché, jugeant que le ralentissement économique devrait affecter les dépenses des consommateurs en appareils mobiles. Pour le quatrième trimestre fiscal, juste entamé, les revenus sont anticipés ainsi entre 11 et 11,8 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 11,9 milliards. Hors éléments, le bénéfice par action est anticipé entre 3 et 3,3$, contre 3,26$ de consensus.