Qualcomm : Citi achète, le titre du fabricant de puces bondit !

(Boursier.com) — L'action Qualcomm bondit vendredi de 4,3% en séance à Wall Street, à 95,73$, après une recommandation positive de Citi Research. Ce dernier est passé à l'achat sur le titre du fabricant de processeurs pour téléphones mobiles (contre "neutre" jusqu'ici) et vise un objectif de cours de 108$ contre 89$ précédemment. Le cours de Qualcomm a déjà bondi de 73% depuis un an.

Dans sa note, l'analyste de Citi, Christopher Danely, dit s'attendre à des ventes et des marges supérieures à ses précédentes prévisions grâce au démarrage de la 5G en 2020, ainsi qu'à des prix de vente plus élevés pour les composants et à une hausse des revenus de royalties.

Au 4e trimestre fiscal, le groupe basé à San Diego (Californie) avait affiché un bénéfice par action ajusté de 78 cents contre 90 cents un an plus tôt (-13%) pour des ventes de 4,81 milliards de dollars (-17,5% sur un an). Les analystes, qui avaient nettement réduit leurs attentes en amont, avaient cependant été agréablement surpris : ils s'attendaient à un bpa de 71 cents et à des ventes de 4,76 Mds$ (consensus Factset).

Embellie en vue pour le secteur des semi-conducteurs en 2020

Le directeur général de Qualcomm, Steve Mollenkopf, avait alors estimé que "notre technologie et nos inventions nous placent dans une excellente position pour profiter de l'accélération de la mise en place des réseaux 5G en 2020".

Plus récemment, plusieurs acteurs importants dans les semi-conducteurs, dont Micron Technology et le fondeur taiwanais TSMC, ont fait état d'une amélioration des perspectives du marché des puces après une année 2019 difficile, marquée par une offre pléthorique et une baisse des prix des composants. En outre, la guerre commerciale sino-américaine a déstabilisé le secteur, Washington ayant placé en 2019 le géant chinois Huawei (client important pour les fabricants américains de composants) sur sa liste noire, lui interdisant d'acheter des composants américains sans autorisation spéciale.

Qualcomm publiera le 5 février prochain ses résultats du 1er trimestre 2019-2020 (entamé le 1er octobre dernier).