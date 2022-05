Qualcomm : big deal avec Volkswagen

(Boursier.com) — Qualcomm est surveillé de près en pré-séance à Wall Street, alors que le groupe Volkswagen a conclu un accord pluriannuel avec le fabricant de semi-conducteurs pour développer une technologie de conduite automatisée, rapporte lundi le quotidien allemand Handelsblatt. Rappelons que le groupe US a dévoilé dernièrement des prévisions supérieures aux attentes des analystes pour son troisième trimestre fiscal... Le management anticipe des revenus compris entre 10,5 et 11,3 milliards de dollars, là où le consensus attendait 9,97 Mds$. Le bénéfice par action est attendu entre 2,75$ et 2,95$, bien au-dessus de la projection moyenne des analystes de 2,60$.

Ces perspectives contribuent à dissiper les craintes relatives à un ralentissement de la demande de puces après une poussée alimentée par la pandémie au cours des deux dernières années... Elles montrent également que le plan tant vanté par le DG Cristiano Amon pour diversifier l'entreprise porte ses fruits. Le premier concepteur mondial de puces pour Smartphones est en effet en train de réussir son expansion vers d'autres activités telles que l'automobile.

Le bpa ajusté a atteint 3,21 dollars sur le trimestre clos fin mars, contre 2,9$ de consensus. La société californienne a généré 11,2 milliards de dollars de revenus (+41%), contre 10,6 Mds$ attendus. Comme de nombreux autres fabricants de puces, Qualcomm externalise sa production et a eu du mal à s'approvisionner suffisamment auprès de ses sous-traitants asiatiques au cours des deux dernières années. Les dirigeants de l'entreprise ont néanmoins promis qu'elle serait en mesure de trouver un meilleur équilibre entre l'offre et la demande au fil de l'année...