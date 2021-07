Qualcomm : bénéfice plus que doublé

(Boursier.com) — Qualcomm a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,92$, à comparer à un consensus de 1,67$ et un niveau de 86 cents sur la période correspondante de l'an dernier. Les revenus du groupe ont totalisé 8,06 milliards de dollars sur ce trimestre clos en juin, dépassant de 6% le consensus de marché, contre un niveau de 4,89 milliards de dollars un an plus tôt. Le géant américain des technologies mobiles table par ailleurs sur des résultats supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre fiscal. Le concepteur de 'puces' wireless se montre par ailleurs confiant concernant les perspectives de ses produits dédiés à l'IoT ou aux applications industrielles.