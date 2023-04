(Boursier.com) — Qualcomm annonce des processeurs IoT de pointe pour faire avancer l'écosystème IoT. Les nouvelles solutions offrent un large éventail de capacités, de fonctionnalités avancées et de polyvalence pour répondre aux besoins des applications IoT industrielles et commerciales exigeantes. Ces innovations s'appuient sur la plate-forme Aware précédemment annoncée par Qualcomm, un service 'tout-en-un' et connecté au cloud qui unifie le silicium Qualcomm, le matériel des périphériques, les solutions de gestion de la connectivité, les services cloud, les outils de développement, les API et les partenaires matériels, et qui contribue à la création de la périphérie intelligente connectée.

À l'occasion du salon 'Hannover Messe 2023', Qualcomm sera disponible pour des entretiens d'information et pourra fournir de plus amples renseignements sur ces nouvelles solutions et sur la manière dont elles s'intègrent dans son "guichet unique" pour l' IoT.