Qualcomm alerte sur le coronavirus

(Boursier.com) — Qualcomm a estimé que la demande globale en smartphones faisait face à des incertitudes substantielles du fait de l'épidémie de coronavirus. Ainsi, le groupe se montre prudent, après avoir pourtant livré pour son premier trimestre fiscal des résultats meilleurs que prévu. Pour le trimestre écoulé, le bpa est ressorti à 99 cents et les revenus ont atteint 5,07 milliards de dollars. Le groupe envisage pour le trimestre entamé un bpa allant de 80 à 85 cents, pour des revenus allant de 4,9 à 5,7 milliards de dollars. Ces estimations sont supérieures aux attentes, mais le groupe souligne bien qu'il existe une incertitude significative du fait de l'impact du virus chinois sur la demande sectorielle et la chaîne d'approvisionnement. Qualcomm a ainsi élargi et abaissé ses prétentions.