Qualcomm a conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Autotalks

(Boursier.com) — Qualcomm Incorporated vient d'annoncer que sa filiale Qualcomm Technologies Inc avait conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Autotalks. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles.

L'industrie automobile continue d'évoluer à un rythme sans précédent, sous l'impulsion de l'innovation et des technologies numériques... La connectivité continue de jouer un rôle central dans la transformation numérique de l'industrie automobile, car elle jette les bases de la prochaine génération de véhicules définis par logiciel, qui permettront de nouveaux modèles commerciaux tout en transformant l'expérience de conduite grâce à de nouveaux services, à la personnalisation et, surtout, à la sécurité. Conçues pour permettre aux véhicules de communiquer entre eux et avec leur environnement, les technologies de communication de véhicule à tout (V2X) jouent un rôle de plus en plus important car elles deviennent des capteurs essentiels pour les systèmes de sécurité automobile.

Autotalks est une société de semi-conducteurs sans usine qui se consacre aux communications V2X depuis 2009. L'entreprise fournit des solutions V2X globales bimodes compatibles avec plusieurs normes V2X et conçues pour réduire les collisions et améliorer la mobilité. L'association de l'expertise d'Autotalks et de ses produits de pointe avec les 20 ans d'expérience de Qualcomm dans le secteur automobile et son engagement en faveur du V2X vise à accélérer le développement et l'adoption de solutions V2X afin d'améliorer l'efficacité du trafic et de contribuer à la sécurité des conducteurs et des usagers de la route.

Ensemble complet de plateformes

Grâce à cette acquisition, les solutions de sécurité autonomes Autotalks, prêtes à la production et bimodes, seront intégrées au portefeuille de produits Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm Technologies, un ensemble complet de platesformes automobiles connectées au cloud.

"Nous investissons dans la recherche, le développement et le déploiement V2X depuis 2017 et pensons qu'à mesure que le marché automobile arrive à maturité, une architecture de sécurité V2X autonome sera nécessaire pour améliorer la sécurité des usagers de la route, ainsi que les systèmes de transport intelligents", a déclaré Nakul Duggal, senior vice president & GM, automotive, Qualcomm Technologies, Inc.

"Nous partageons l'expérience et l'engagement d'Autotalks, qui s'étend sur plusieurs dizaines d'années, dans le développement de technologies et de produits V2X visant à résoudre les problèmes de sécurité des usagers de la route dans le monde réel. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour fournir des solutions V2X globales qui permettront d'accélérer la mise sur le marché et de permettre l'adoption par le marché de masse de cette technologie de sécurité très importante".