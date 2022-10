Quadient : YayPay by Quadient reconnue Leader Technologique dans l'étude Spark Matrix 2022

(Boursier.com) — Quadient annonce que sa solution cloud YayPay by Quadient a été listée parmi les Leaders Technologiques 2022 par Quadrant Knowledge Solutions, dans son étude Spark Matrix du marché mondial des applications de gestion des comptes clients.

YayPay by Quadient permet aux entreprises de gérer de manière transparente leurs opérations de trésorerie ou le circuit complet de la commande à l'encaissement tout en maintenant la synchronisation entre les systèmes de gestion des commandes, des relations et de la communication avec les clients. La solution est partie intégrante de la plateforme cloud d'Automatisation Intelligente des Communications de Quadient, une offre complète qui comprend également l'automatisation et la gestion du poste fournisseurs (AP), la gestion des communications client (CCM) et de la distribution multicanale des documents, ainsi que la gestion du parcours client.