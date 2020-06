Quadient : Yamato, 1er client de colis Lite

Quadient : Yamato, 1er client de colis Lite









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quadient lance colis Lite, des consignes à colis compactes et modulaires, conçues "pour simplifier l'installation et accélérer l'adoption de solutions automatisées de livraison et collecte de colis par les enseignes de distribution et les transporteurs".

Le déploiement de 3 000 unités déjà confirmé au Japon à partir de cet été et sur les trois prochaines années. Yamato, le leader japonais de la logistique a confirmé l'acquisition de 3 000 unités pour équiper ses sites de collecte et de livraison, notamment les commerces de proximité, les gares, les supermarchés et les pharmacies.