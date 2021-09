Quadient  : une amélioration de la profitabilité au S1

(Boursier.com) — Quadient annonce un chiffre d'affaires consolidé de 504 millions d'euros au S1 2021, en croissance organique de 11,1% par rapport au S1 2020. Le Chiffre d'affaires du deuxième trimestre est en hausse organique de 11,1%. L'EBIT courant ressort à 70 Millions d'euros, en croissance organique de 28,2% par rapport au S1 2020. La profitabilité est améliorée, avec une marge d'EBITDA de 23,5% au S1 2021 vs 21,5% au S1 2020.

Le résultat net part du groupe ressort à 45 millions d'euros au S1 2021, contre 21 millions d'euros au S1 2020 (+110%) avec la génération d'un important flux de trésorerie disponible de 54 millions d'euros au S1, renforçant la robuste position de liquidité du groupe qui atteint 722 millions d'euros au 31 juillet 2021.

Le groupe souligne l'amélioration du ratio d'endettement à 2x en dépit de l'acquisition de Beanworks avec une dette nette à 526 millions d'euros au 31 juillet 2021.

Perspectives

-Objectif de croissance organique du chiffre d'affaires de l'exercice 2021 maintenu au-dessus de 4%, grâce à une performance meilleure qu'attendu dans toutes les solutions compensant l'impact de la cession de l'activité de systèmes d'emballage automatique ;

-Objectif de croissance organique de l'EBIT courant révisé à la hausse et désormais attendue au-dessus de 6% en 2021

(contre un objectif précédent compris entre 5% et 6%) ;

-Confirmation des objectifs de taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d'affaires et l'EBIT courant sur la période 2021-2023.