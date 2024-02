Quadient : une acquisition pertinente ?

(Boursier.com) — Quadient monte de 0,7% à 19,45 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé l'acquisition de Frama, un important fournisseur de solutions de traitement du courrier et de gestion documentaire pour les petites et moyennes entreprises, desservant plus de 30.000 clients, principalement en Europe.

Cette acquisition fait suite à une relation de longue date entre les deux sociétés. Frama est un partenaire stratégique de confiance de Quadient depuis plus de dix ans, commercialisant ses inséreuses plieuses et, plus récemment, sa ligne de machines à affranchir, toutes deux vendues sous la marque Frama. Les deux entreprises partagent le même objectif : fournir des solutions intelligentes de traitement du courrier, où celui-ci continue à générer de la valeur grâce à des applications digitales omnicanales enrichies, telles que la facturation et le paiement électroniques ou encore le courrier hybride.

Frama est une entreprise mondiale dont le siège se trouve à Lauperswil, en Suisse. La société sert des clients dans plus de 25 pays, avec des bureaux en Suisse, Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Royaume-Uni. Grâce à un réseau de partenaires et de distributeurs implantés localement, Frama est représentée en Europe, en Asie et en Afrique. L'acquisition a été finalisée le 1er février 2024.

"Malgré le déclin structurel du courrier, Quadient a jusqu'ici démontré la pertinence de sa politique d'investissement dans ce métier très rentable et porteur de synergies avec ses autres activités, en particulier avec ICA" commente Portzamparc qui estime que la déclinaison de cette stratégie volontariste par cette acquisition semble "pertinente". De quoi viser un cours de 33 euros en restant à l'achat !