Quadient : un vaste réseau de consignes colis au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Quadient a annoncé le lancement du déploiement à grande échelle de consignes colis automatiques ouvertes à tous les transporteurs au Royaume-Uni. Plus de 500 consignes colis dès cette année, et 5.000 dans les années à venir, seront ainsi mises à la disposition de tous les transporteurs et enseignes de distribution britanniques pour proposer des points de collecte et de dépose de colis pratiques, et offrir une expérience d'achat exceptionnelle à leurs clients, avec un choix flexible d'heures et de lieux de collecte.

Les équipes Quadient ont assuré l'intégration technique avec les systèmes des principaux transporteurs au Royaume-Uni, et conclu des accords pour des centaines d'emplacements de choix en vue d'un déploiement rapide. L'ambition de Quadient est d'établir un réseau dense, étendu et évolutif, permettant de consolider les flux de colis du premier au dernier kilomètre, en particulier dans les zones urbaines de moyenne à haute densité de livraison. Le fait de pouvoir accéder facilement à un vaste réseau de points de livraison contribue à atténuer la pression croissante que subissent les transporteurs et les enseignes face à l'augmentation de la demande et des volumes de colis.

Le réseau de consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient, ouvert à tous les transporteurs, contribuera de manière significative à la réduction des trajets, des livraisons manquées et des coûts, ainsi qu'à la consolidation des dépôts, retours et collectes de colis en un seul point via des casiers sécurisés et accessibles 24h/24 et 7j/7. Un système sécurisé et centralisé de suivi et de gestion des colis permet de garantir une traçabilité claire et transparente. Les consignes offrent également la possibilité de gérer les retours et les envois de consommateur à consommateur, aidant ainsi les commerçants et les transporteurs à répondre à la demande croissante de leurs clients pour plus de simplicité et de flexibilité pour l'expédition, le retour et le retrait de leurs achats en ligne.