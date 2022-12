Quadient : un quatrième transporteur rejoint son réseau ouvert de consignes colis au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Quadient annonce qu'un quatrième transporteur international a rejoint son réseau ouvert de consignes colis automatiques au Royaume-Uni. Un nouveau transporteur international a en effet récemment confirmé son engagement à intégrer le réseau ouvert de consignes colis, en cours de déploiement par le groupe français outre-Manche, confirmant ainsi l'accélération de son adoption.

Quadient a ainsi désormais quatre grands transporteurs internationaux proposant la livraison et les retours en consignes Parcel Pending by Quadient, depuis l'annonce en juin du lancement d'un réseau ouvert de consignes colis au Royaume-Uni. Les acteurs mondiaux DPD UK et DHL ont été les premiers transporteurs à confirmer officiellement leur adoption du réseau Quadient. Les noms des deux autres transporteurs internationaux seront confirmés dès lors qu'ils mettront le nouveau service à la disposition de leurs clients.

Selon la société de conseil Apex Insight, le dernier kilomètre est l'étape la plus coûteuse de la chaîne d'approvisionnement de la vente en ligne, représentant en moyenne près de 50% du coût global de la livraison d'un colis. Les options de livraison hors domicile permettent de réduire ces coûts, d'améliorer le taux de succès global des livraisons et de mieux satisfaire et fidéliser les clients.

L'ambition de Quadient sur le marché britannique est d'atteindre 5.000 consignes colis installées dans les années à venir. Avec un taux d'utilisation des plus de 150 unités déjà installées qui s'intensifie à l'approche des pics de fin d'années, le rythme des installations devrait s'accélérer considérablement en 2023 pour atteindre environ 200 nouvelles unités par mois.

Quadient continue d'oeuvrer au développement de l'adoption de son réseau et prévoit d'annoncer des partenaires supplémentaires au Royaume-Uni dans les mois à venir, qu'il s'agisse d'opérateurs de colis ou d'enseignes de la distribution. Quadient opère désormais plus de 17.300 unités dans le monde, sur les principaux marchés e-commerce comme le Canada, la France, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.