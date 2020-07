Quadient : un partenariat mondial avec Infosys

(Boursier.com) — Quadient et Infosys annoncent un partenariat mondial pour renforcer la distribution de solutions de gestion de l'expérience client. Infosys est désormais un Partenaire commercial Platinum dans le cadre du programme Partner Advantage de Quadient.

Infosys intègrera et distribuera les solutions Quadient afin d'offrir aux entreprises la plateforme omnicanale de gestion de la communication client (CCM) la plus avancée en réponse aux besoins de communication les plus complexes, en phase avec leur stratégie d'expérience client. En outre, Infosys et Quadient développeront conjointement des solutions innovantes dans le domaine de la gestion de l'expérience client (CXM), en mettant à disposition des démonstrations dans les centres de technologie et d'innovation d'Infosys.

Infosys dispose d'un Centre d'excellence CCM reconnu, qui met en avant des cas d'usage Quadient, ainsi que ceux d'autres logiciels d'entreprises partenaires intégrés avec les solutions Quadient. Le partenariat entre Quadient et Infosys s'est développé à partir d'un projet fructueux en Australie, où les deux organisations ont travaillé ensemble pour fournir des solutions CXM à une grande compagnie d'assurance.