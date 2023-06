Quadient : un broker voit plus haut

(Boursier.com) — Oddo BHF revalorise Quadient de 24 à 26 euros et réitère son avis 'surperformer'. Le management devrait prochainement (fin 2023, début 2024) présenter sa nouvelle feuille de route (2026 ?) qui, selon le courtier, devrait traduire une nouvelle dynamique de croissance, entre autres pour la profitabilité. Comme évoqué à plusieurs reprises, la valeur cachée est réelle (potentiel ICA, cf. valorisation des sociétés de logiciels et PLS) et la valorisation reste particulièrement modérée (4,6x l'EBITDA et 7,3x l'EBIT 2024), ajoute l'analyste.