Quadient : un analyste vise (nettement) plus haut

(Boursier.com) — Quadient et GLS France, l'un des principaux prestataires de transport de colis express en Europe, ont signé un accord significatif. Le transporteur, qui traite plus de 860 millions de colis par an au niveau du groupe, peut désormais s'appuyer sur le réseau ouvert Parcel Pending by Quadient en cours de déploiement en France pour proposer plus de modes et lieux de livraison à ses 6.000 clients en France.

Dans le cadre du nouvel accord, GLS aura accès dès le mois de novembre à l'ensemble du réseau ouvert Quadient en France pour la livraison de ses colis, et bénéficiera en supplément d'espaces réservés en exclusivité sur un nombre spécifique de sites sélectionnés parmi les zones géographiques prioritaires pour le transporteur.

GLS France compte proposer jusqu'à 1.500 points Quadient à ses clients d'ici 2025, dont ceux du réseau Auchan récemment annoncés.

"Une bonne nouvelle pour Quadient, qui continue de travailler sur la densification et l'amélioration du taux d'utilisation de son réseau de lockers en France" commente Portzamparc qui vise un cours de 29 euros en restant à l'achat. Le titre monte de 1,9% à 19,22 euros ce vendredi en bourse de Paris.