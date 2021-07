Quadient : top 10 !

Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient a annoncé son classement dans le top 10 du Truffle 100 pour la quatrième année consécutive. Quadient occupe la neuvième place de cette édition, établie par Truffle Capital et teknowlogy group / CXP-PAC. Le palmarès Truffle 100 des éditeurs de logiciels français est établi sur la base des données de revenus liés à l'édition de logiciels transmises par chaque entreprise participante. Les logiciels de Quadient participent chaque jour à plus d'un milliard de communications et d'interactions clients et sont au coeur des activités de plus de 8.300 clients dans le monde, allant des grands groupes internationaux aux petites et moyennes entreprises dans différents secteurs. Sur un total déclaré de 226,6 ME de revenus liés aux ventes de logiciels et services associés en 2020, les revenus SaaS en particulier ont représenté 108 ME. A travers notamment son portefeuille de solutions Intelligent Communication Automation, Quadient offre une plateforme globale de communication d'entreprise de bout en bout répondant aux besoins des clients de toutes tailles.