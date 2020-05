Quadient souligne sa "résilience"

Quadient souligne sa "résilience"









Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient annonce ses chiffres du premier trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2020 s'élève à 239 millions d'euros, en recul de 10,2% par rapport au premier trimestre 2019, soit une baisse de 10,9% en organique (hors effets de change et hors effet de périmètre lié à la cession de ProShip en février 2020). Ce recul est principalement dû à l'impact des mesures de confinement qui ont été mises en place dans la plupart des pays où le Groupe opère en raison de la pandémie de Covid-19. Le Groupe a pu observer des disparités dans les effets de ces mesures selon les activités et les zones géographiques.

Au cours du premier trimestre 2020, malgré un recul de 26,4% en organique des ventes d'équipement et de licences, les revenus récurrents ont permis d'amortir la baisse d'activité, grâce à leur repli organique limité de 4,6%. Ces derniers représentent ainsi 76% du chiffre d'affaires total du groupe au premier trimestre 2020.

Compte tenu du contexte actuel, et en particulier des efforts financiers que représentent pour les salariés du groupe les mesures de chômage partiel, les réductions des bonus du management et autres mesures d'aides octroyées et mises en place, le Conseil d'administration a jugé opportun de proposer de réduire de 30% le niveau plancher du dividende de 0,50 euro auquel le groupe s'était engagé dans le cadre de son plan stratégique 'Back to Growth'. Le Conseil a ainsi décidé de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires du 6 juillet 2020 le versement d'un dividende de 0,35 euro par action au titre de l'exercice 2019, ce qui représente une réduction de 35% par rapport au dividende versé au titre de l'exercice précédent.

A fin avril 2020, le carnet de commandes est en hausse par rapport à la même période en 2019, en raison du décalage des installations et livraisons au premier trimestre.

Les tendances observées par le groupe montrent des premiers signes d'amélioration de l'activité au mois de mai par rapport au mois d'avril 2020, celle-ci restant cependant bien inférieure à son niveau de mai 2019.

Le groupe n'est, à ce jour, pas en position de donner des indications pour l'exercice 2020, en raison d'une visibilité limitée, dans un contexte très difficile de levée progressive des mesures de confinement dans les pays où le groupe opère.

Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et afin d'assurer la sécurité de ses collaborateurs et de ses actionnaires, le Conseil d'administration de Quadient, qui s'est réuni le 25 mai 2020, a pris la décision de tenir l'Assemblée Générale Annuelle du 6 juillet 2020 à huis clos.