Quadient signe un Prêt Participatif Relance de 90 millions d'euros

(Boursier.com) — Quadient a signé un Prêt Participatif Relance (PPR) d'un montant de 90 millions d'euros. Mis en oeuvre avec BNP Paribas, ce Prêt Participatif Relance a une maturité de 8 ans et des conditions attractives. Il sera dédié au financement d'équipements connectés dans le cadre du modèle économique par abonnement de Quadient. Le développement des activités de Quadient dans le domaine des consignes colis intelligentes est l'un des axes du plan stratégique Back to Growth et le déploiement d'une nouvelle infrastructure de consignes colis intelligentes, ouverte en mode locatif aux transporteurs ainsi qu'aux enseignes et autres acteurs du commerce électronique, est un élément-clé de cette stratégie. Avec l'augmentation des volumes de colis liés au commerce électronique, le fait de pouvoir accéder facilement et librement à un vaste réseau de points de livraison contribue à atténuer la pression croissante que subissent les transporteurs et les enseignes.

Plus précisément, en juin 2022, Quadient a annoncé le lancement d'un réseau ouvert de consignes colis au Royaume-Uni, avec pour objectif l'installation de 5.000 consignes dans les années à venir. Quatre transporteurs internationaux, dont DHL, DPD et Evri, ont déjà signé pour utiliser ce nouveau réseau. L'ambition de Quadient est d'établir un réseau "dense, étendu et évolutif, permettant de consolider les flux de colis du premier au dernier kilomètre, en particulier dans les zones urbaines de moyenne à haute densité de livraison".

Laurent du Passage, directeur financier de Quadient, a ajouté : "Nous sommes heureux de la signature de ce Prêt Participatif Relance à des conditions attractives. Cette transaction nous donne accès à une source de financement à long terme complémentaire, dans un contexte d'accélération des investissements pour nos équipements connectés en mode abonnement. Ce prêt fait partie de notre stratégie de gestion active de notre endettement tandis que nous confirmons notre objectif de ratio d'endettement net hors leasing de 1,75x d'ici la fin de l'exercice 2023"... Au 31 janvier 2023, la dette nette de Quadient s'élevait à 671 millions d'euros, et son ratio d'endettement net consolidé hors leasing était de 1,8x.