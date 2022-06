Quadient signe un contrat stratégique avec GDP.digital, filiale du Groupe Diffusion Plus

(Boursier.com) — À l'heure où la digitalisation des processus est de plus en plus adoptée par les entreprises, Quadient France a choisi la plateforme technologique de GDP.digital pour lancer son offre Digiform et enrichir ses solutions dédiées à l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. C'est une étape majeure dans le partenariat de 20 ans entre les deux groupes français.

"C'est une belle co-construction qui se réalise aujourd'hui entre les directions générales de Quadient France et du Groupe Diffusion Plus, grâce à sa filiale GDP.digital, spécialisée dans l'animation des stratégies numériques des entreprises en associant l'humain et la technologie" commente l'établissement. "Ancrées sur un partenariat démarré au début des années 2000, ce sont justement les relations humaines entre les deux entreprises qui ont prévalu pour signer cet accord, fruit d'un ADN commun fondé sur la confiance entre les équipes et les liens construits de longue date".

"Réussir à transformer une relation client-fournisseur de 20 ans en un partenariat commercial gagnant-gagnant est une sensation incroyable et probablement la plus belle définition que nous puissions donner au mot Partenariat", précise Loïc LEFEBVRE, Directeur du Développement du Groupe Diffusion Plus. Avant d'ajouter : "En effet, depuis deux décennies, Quadient, anciennement Neopost, est un fournisseur de solutions logicielles et matérielles pour la quasi-totalité de nos filiales. Désormais ils deviennent aussi un grand client de notre groupe et je souhaite remercier tout particulièrement les équipes Solutions Courrier de Quadient France, représentées par Laure MOREAU, Stéphane SAWICKI et leurs équipes, ainsi que leur Directeur des Opérations Benoît BERSON, pour leur confiance qui nous honore au plus haut point".

Pour Florent CURT, Directeur de GDP.digital, "la signature de cet accord commercial avec Quadient France est une étape stratégique pour notre jeune société. Nos équipes développeront les applicatifs digitaux pour le compte des clients de Quadient grâce à leurs plateformes CCM et CXM, que nous maîtrisons et hébergeons depuis plusieurs années, notamment les solutions Quadient Inspire, Impress Automation ou encore Dynamic Communication. À ce titre, je souhaite également remercier Didier ROUILLARD et toute sa Team DigitalNow, avec qui nous collaborons étroitement depuis plus de 10 ans et qui nous a également permis d'en arriver là... Nous sommes très motivés et les premiers projets sont déjà engagés".

Ensemble, GDP.digital et Quadient vont permettre aux organisations ayant des processus métier traditionnellement complexes de faciliter et accélérer la récupération et la gestion des données au travers de formulaires digitaux.

La profonde transformation de Quadient et de ses activités, entreprise avec succès depuis 2019, est au coeur de ce projet et du choix de Groupe Diffusion Plus pour l'accompagner dans le déploiement de sa stratégie.

Pour Benoît BERSON, Directeur des Opérations chez Quadient : "Nous fondons de très grandes ambitions dans ce projet de transformation digitale pour le compte de nos clients et nous avions besoin, pour ce faire, d'un partenaire IT et ESN expert et reconnu unanimement dans ces domaines. Côté Quadient France, nos équipes terrain porteront ces nouvelles offres et travailleront en étroite collaboration avec celles de GDP.digital. Nous nous félicitons de cette nouvelle étape déterminante dans le partenariat historique avec le Groupe Diffusion Plus, véritable leader sur le marché français ".