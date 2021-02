Quadient signe la Charte de la diversité

Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient a signé la Charte de la diversité. Le groupe s'engage ainsi aux côtés de plus de 4.200 signataires, à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité au sein de l'entreprise. Quadient est convaincu que la diversité est une vraie source de performance . La signature de cette charte vient donc renforcer sa démarche pour apporter des changements positifs au sein des équipes en France .

Accélérer les efforts en faveur de l'inclusion et de la diversité a été au coeur des priorités de Quadient depuis le lancement de la stratégie Back to Growth en 2019. La signature de la Charte de la diversité s'inscrit donc dans la continuité d'autres initiatives globales, comme la mise en place d'une nouvelle politique et d'engagements pour l'inclusion et la diversité ou le lancement de "communautés engagées", des réseaux de soutien ouverts à tous, animés par les collaborateurs, pour favoriser l'inclusion et la diversité sur le lieu de travail. Elle fait également suite à d'autres initiatives comme "Empower", un programme de leadership féminin.

En signant la Charte de la diversité, Quadient s'engage à :

- sensibiliser et former les dirigeants et l'équipe de management,

- promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes,

- favoriser la représentation de la diversité de la société française dans toutes ses différences et ses richesses,

- communiquer sur cet engagement auprès de l'ensemble des équipes ainsi que de ses clients, partenaires et fournisseurs,

- faire de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de diversité un objet de dialogue social,

- évaluer régulièrement les progrès réalisés.