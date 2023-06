Quadient : sélectionné par PacificSource

(Boursier.com) — Quadient annonce que l'assureur santé américain PacificSource Health Plans a adopté Quadient Inspire pour limiter les processus manuels et les ressources informatiques nécessaires au développement et à la mise à jour des renouvellements de contrats, des documents relatifs aux régimes des adhérents et autres communications associées. Avec Quadient Inspire, PacificSource prévoit de réduire ses coûts et de gagner en efficacité grâce à l'automatisation, accélérant ainsi la création et la gestion de milliers de blocs et de modèles de contenu, et renforçant les communications avec les adhérents.

Créée en 1933, PacificSource est une mutuelle santé indépendante et à but non lucratif, au service de plus de 600.000 personnes dans les États de l'Idaho, de l'Oregon, du Montana et de Washington aux États-Unis. L'organisation propose des régimes de santé individuels, pour petits et grands groupes. PacificSource a choisi la solution Quadient Inspire, leader sur le marché des solutions de gestion des communications client (CCM), pour remplacer son ancien système et augmenter son automatisation, réduire les processus manuels, consolider et améliorer l'intégration et les contrôles sur les bases de données et leur sécurité.

Quadient Inspire fait partie de la plateforme d'automatisation intelligente des communications de Quadient. Cette solution CCM complète permet aux organisations de créer et transmettre des communications clients personnalisées et conformes à travers tous les canaux, depuis une plateforme centralisée. Depuis l'adoption d'Inspire, PacificSource a réduit de 60% le nombre de blocs de contenu du plan, passant de près de 20.000 à moins de 8.000, ce qui a permis de réduire le temps de travail du service informatique lié à la recherche et au dépannage, et le temps consacré à la mise à jour des contenus. L'évolutivité et la pérennité sont au coeur du processus de conception de la communication client de PacificSource. En optimisant les processus de flux de travail et les contrôles internes conformément aux bonnes pratiques, il leur est possible de confier les modifications de contenu aux personnes en charge de ces activités et de réaffecter les ressources informatiques à des tâches techniques prioritaires au sein de l'organisation.