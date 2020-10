Quadient se distingue

(Boursier.com) — Quadient obtient le statut "Prime" d'ISS ESG pour son engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. Quadient a renouvelé l'obtention de ce statut, en reconnaissance de ses activités sur des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG).

Quadient avait obtenu son premier statut "Prime" en 2017. Ce statut est attribué aux entreprises dont la performance ESG est au-delà du seuil spécifique défini pour son secteur. La performance 2020 de Quadient est le reflet de son engagement et de ses efforts continus en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Nous poursuivons notre engagement pour une croissance durable et l'amélioration de l'impact de Quadient sur nos communautés et sur l'environnement , déclare Brandon Batt, Directeur de la Transformation de Quadient, dont la mission inclut la RSE.

L'agence ISS ESG est la branche d'investissement responsable d'Institutional Shareholder Services Inc. (ISS). Elle fournit de la recherche et des notations, permettant à ses clients d'identifier les risques et les opportunités sociaux et environnementaux matériels. Elle établit des standards éprouvés pour mesurer, analyser, projeter, évaluer et actualiser le profit économique sous-jacent d'une entreprise. ISS ESG dispose d'une expertise mondialement reconnue sur un large éventail de questions liées à l'investissement durable et responsable.