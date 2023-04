Quadient se classe Leader dans le rapport 2023 Spark Matrix pour la gestion des communications clients

(Boursier.com) — Quadient est Leader Technologique dans la matrice Spark Matrix : Customer Communication Management, 2023, publiée par Quadrant Knowledge Solutions.

La Spark Matrix : Customer Communication Management (CCM) de Quadrant Knowledge Solutions propose une analyse détaillée des acteurs majeurs du marché CCM dans le monde. L'étude couvre les éléments et les fonctionnalités de différentes solutions CCM, parmi lesquelles Quadient Inspire Flex et Inspire Evolve, ainsi que les facteurs de différenciation avec la concurrence. Selon le rapport, Quadient Inspire se distingue par ses capacités d'engagement et d'expérience client, de déploiement hybride, de simplification et automatisation des processus de communication, de prévisualisation en un seul écran, ainsi que l'intégration du CCM aux stratégies d'expérience client (CX) grâce à la technologie de cartographie du parcours client.

Rappelons que Quadient Inspire fait partie de la plateforme d'Automatisation Intelligente des Communications de Quadient, qui permet aux entreprises d'accompagner les évolutions du marché, de la réglementation et de l'expérience client, en transformant leurs flux de communication pour offrir des expériences de haut niveau sur de multiples canaux.