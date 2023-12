Quadient : sanctionné !

(Boursier.com) — Quadient perd 4% à 18,6 euros en fin de matinée, sanctionné après un léger avertissement sur ses revenus 2023. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 263 millions d'euros pour son troisième trimestre, en croissance organique de 2%. En données publiées, le chiffre d'affaires a décru de 2,6%, intégrant un effet de change négatif de 13 ME et un effet de périmètre positif de 1 ME. Le changement de périmètre est relatif à l'acquisition de Daylight en septembre 2023. La croissance organique de l'exercice 2023 est attendue à un niveau globalement en ligne avec celle enregistrée au cours des neuf premiers mois, à savoir environ 2% contre environ 3% attendus précédemment. L'objectif sur la période 2021-2023 est également revu en conséquence à environ 2,5% contre un objectif précédent de 3% minimum.

Portzamparc parle d'une publication globalement en ligne avec ses attentes mais ajuste à la baisse son scénario 2023 de chiffre d'affaires et son objectif de cours de 29 à 28 euros. La maison de bourse reste néanmoins à l''achat'. La SocGen revalorise le dossier de 23,5 à 26 euros et maintient son avis 'achat'. Oddo BHF parle d'une bonne performance opérationnelle dans l'attente d'une nouvelle feuille de route. La valorisation reste toujours extrêmement modeste (4,7x l'EBITDA et 7,4x l'EBIT 2024), soit une décote de 36% vs les ratios historiques. Le courtier rappelle les récentes évolutions au sein du capital avec le renforcement de Bpi (8%), avec un maximum potentiel de 15% et un engagement de durée de 3 ans, et le franchissement de seuil de 5% de la société contrôlée par Daniel Kretinsky pour détenir 6% du capital. L'analyste est à 'surperformer' sur le titre qui figure dans sa Sélection 'European Midcap'.