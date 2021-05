Quadient s'envole après la révision des prévisions du groupe

Quadient s'envole après la révision des prévisions du groupe









(Boursier.com) — Alors que le chiffre d'affaires de Quadient est ressorti à 246 ME au T1 2021, en hausse organique de 11,1%, la société a fait état d'une bonne dynamique de toutes les solutions. Le pôle Intelligent Communication Automation est ressorti en croissance organique de 5,8%, soutenue par une croissance de 21,4% des revenus liés aux souscriptions, la poursuite d'une forte performance de YayPay et des débuts prometteurs de la récente acquisition, Beanworks.

On notera également le rebond de l'activité Mail-Related Solutions à +6,3% de croissance organique, alimentée par une hausse de plus de 30% des ventes d'équipements...

Les perspectives 2021 sont du même coup révisées à la hausse :

La croissance organique du chiffre d'affaires 2021 par rapport à 2020 est maintenant attendue supérieure à 4% vs. une croissance organique d'au moins 2% en 2021 précédemment.

La croissance organique du résultat opérationnel courant par rapport à 2020 est maintenant attendue entre 5 et 6% vs. une croissance organique attendue entre 4 et 6% précédemment.

Le titre grimpe ce jeudi de 18%, à 24,15 euros, alors que parmi les dernières réactions d'analystes, Oddo BHF reste à "surperformance" en visant un cours de 30 euros... "La valorisation du groupe reste toujours modeste" selon le broker qui estime que la nouvelle feuille de route devrait acter progressivement un changement de statut avec le retour d'une croissance organique pérenne... "Les nouvelles activités recèlent par ailleurs de la valeur qui devrait progressivement être externalisée" selon Oddo BHF.