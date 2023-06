Quadient s'assure une place dans le 'Top 10' du palmarès des éditeurs de logiciels français Truffle 100

(Boursier.com) — Quadient annonce aujourd'hui sa présence parmi les 10 premiers éditeurs de logiciels en France, d'après le palmarès Truffle 100 publié par Truffle Capital et teknowlogy groupCXP-PAC. Pour la septième année consécutive, Quadient se place dans le haut du classement établi sur la base des revenus liés aux ventes de logiciels soumis par les entreprises participantes.

Le rapport qui accompagne le palmarès Truffle 100 est comme chaque année un baromètre fiable des tendances et de la santé de l'industrie des logiciels en France. Interrogés sur les principales tendances technologiques qui influenceront le marché en 2023, les éditeurs ont indiqué le cloud, la cybersécurité à égalité avec l'Intelligence Artificielle (IA) et l'expérience client comme technologies clés. Parmi les tendances non technologiques mentionnées, la dématérialisation des factures et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) arrivent en tête.

Ces tendances sont au coeur des activités de Quadient. Depuis le lancement de son plan stratégique "Back to Growth" en 2019, l'entreprise se consacre à investir dans la transition d'un modèle licence vers un modèle Cloud et SaaS. Quadient Hub, sa plateforme complète et intégrée de logiciels en mode SaaS, aujourd'hui fournit un point d'accès unique à toutes les solutions cloud d'Automatisation Intelligente des Communications Quadient, pour la gestion de la communication client et l'automatisation des processus financiers.

Cette place dans le Top 10 du classement Truffle 100 s'inscrit dans la continuité des distinctions reçues par Quadient de la part d'acteurs indépendants du marché. Quadient a notamment été récemment classée Leader dans le rapport 2023 SPARK Matrix de Quadrant Knowledge Solutions pour son offre cloud de gestion des communications clients. De plus, Quadient AR, sa solution cloud d'automatisation des comptes clients, a été reconnue pour la première fois dans le rapport 2023 Gartner Magic Quadrant pour les applications intégrées "Invoice-to-Cash".