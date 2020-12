Quadient s'allie à Duck Creek

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quadient a annoncé son partenariat avec Duck Creek Technologies Inc, un leader mondial des sytèmes de gestion intégrés (SaaS) pour le secteur de l'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD). Cette collaboration dynamisera le projet de transformation digitale des sociétés d'assurance en combinant les solutions Quadient de gestion de l'expérience client (CXM) et le système de gestion de sinistres de Duck Creek, Claims. Nommé leader dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour les plateformes centrales d'assurance IARD en Amérique du Nord, Duck Creek compte parmi ses clients les compagnies d'assurance les plus innovantes.

Ce partenariat offrira aux utilisateurs de Duck Creek Claims des capacités avancées de distribution omnicanale grâce aux solutions CXM de Quadient, en particulier l'orchestration de l'expérience client et la cartographie des parcours clients. L'accélérateur, qui repose sur Quadient Inspire, plateforme CXM multi-récompensée de Quadient, permet aux utilisateurs du monde de l'assurance d'envoyer des communications interactives et personnalisées par le canal préférentiel de chaque client. Ils ont également accès à des outils de cartographie du parcours client pour contrôler et améliorer l'expérience client.